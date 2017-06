Brad Pitt kritisiert Trump als TV- Wettermann

Pitt steht in einem braunen Anzug mit Krawatte vor einer roten Weltkarte und gibt mit gespieltem Ernst seine Vorhersage ab. "In dieser Region wird es wärmer werden", sagt der Schauspieler und zeigt erst auf Afrika, dann auf die gegenüberliegende Seite der Karte. Und wie sieht es in der Zukunft aus?, fragt der Moderator. "Es gibt keine Zukunft" ("There is no future"), so die düstere Prognose des Wettermannes. Die Show lief am Dienstag im TV.

Brad Pitt ist schon lange als Trump- Kritiker und Umweltaktivist bekannt. Mit seiner 2007 gegründeten Organisation "Make It Right" unterstützt er einen umweltfreundlichen Wiederaufbau der vom Hurrikan "Katrina" zerstörten Stadt New Orleans.

Österreichs Wetterfrosch Marcus Wadsak ist begeistert von seinem neuen Kollegen und will ihn offenbar gleich für den ORF engagieren.