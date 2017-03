Brad Pitt & Jen Aniston schreiben sich wieder SMS

Laut eines Insiders bei "US Weekly" habe sich Pitt über "ein verzweigtes Netzwerk gemeinsamer Kontakte" die Handynummer der Ex- "Friends"- Schönheit besorgt - um ihr am 11. Februar zum 48. Geburtstag zu gratulieren: "Seither kommunizieren sie wieder durch Textnachrichten miteinander. Brad hat Jen anvertraut, dass der Sorgerechtsstreit um seine Kinder ihn sehr mitnimmt", zitiert das Magazin den Insider.

Brad Pitt und Jennifer Aniston auf einem Foto aus dem Jahr 2000 Foto: AP

Jennifer Aniston Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Grund zur Eifersucht für Anistons aktuellen Ehemann Justin Theroux? Immerhin ist die Schauspielerin viele Jahre nicht über ihren Ex Brad Pitt hinweggekommen. Aber offenbar gibt es trotz der Versöhnung der Ex- Eheleute keinen Grund zur Sorge. Denn laut "Enterpress News" weiß Theroux über den Kontakt Bescheid und soll keine Probleme damit haben, dass Jennifer und Brad wieder befreundet sind.

Justin Theroux und Jennifer Aniston Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Im Gegensatz zu den Golden Globes fehlte Pitt am Sonntagabend auf der Bühne, als "Moonlight" letztendlich doch noch "La La Land" den Oscar für "Bester Film" sprichwörtlich entreißen konnte. Und das, obwohl seine Firma "Plan B Entertainment" den Streifen produziert hatte. Laut des "Hollywood Reporter" war der Grund für die Abwesenheit, dass der 53- Jährige anderseits beschäftigt war. Er soll sich im Atelier des britischen Künstlers Thomas Houseago eingeschlossen haben und seit zehn Tagen an einer Skulptur arbeiten. Bildhauerei ist neben Architektur Pitts großes Hobby.

Brad Pitt war der Überraschungsgast bei den Golden Globes. Foto: AP