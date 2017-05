Brad Pitt: "Ich bin nicht suizidgefährdet"

S

Diese Coverfotos von Brad Pitt versetzen seine Fans in Aufruhr. Foto: GQ Style

Darin räumte der Star nämlich ein, seine Alkoholsucht sei schuld amAus. Jetzt ginge er allerdings zu den Anonymen Alkoholikern, besuche Therapien und sei seit einigen Wochen endlich wieder clean.

Und auch im Talk über seine neue Netflix- Kriegssatire "War Machine" verrät Pitt jetzt Privates. Die Sorge seiner Fans sei unberechtigt, denn: "Ich bin nicht suizidgefährdet. Es gibt noch so viel Schönes auf der Welt, und man kann noch so viel Liebe geben. Alles ist gut. So ist eben das Leben", meint der 53- Jährige, der vor allem mit seinem extremen Gewichtsverlust nach der Trennung für Schlagzeilen sorgte.

"Ich habe nichts zu verstecken"

Mit dem Ehe- Aus mit Angelina Jolie, um das es in den letzten acht Monaten viele Gerüchte gegeben hatte, ginge er mittlerweile ganz offen um, so Pitt weiter. "Ich habe keine Geheimnisse. Ich habe nichts zu verstecken", beteuert er. "Wir sind alle Menschen und ich finde das menschliche Befinden höchst interessant. Wenn wir nicht darüber sprechen, wird es uns nie besser gehen."

Brad Pitt Foto: Rich Fury/Getty Images/AFP

Er sehe sogar Parallelen zu dem afghanischen Kommandanten, den er in "War Machine" spiele, räumt der Hollywoodstar weiter ein. Wie dieser habe auch er an Selbstüberschätzung gelitten. "Selbstüberschätzung ist die Falle jeder großen Nation, die jahrelang die Nummer eins war. Man beginnt, seinen eigenen Mist zu glauben. Jedesmal, wenn ich in Schwierigkeiten gekommen bin, lag es an meiner Selbstüberschätzung", so Pitt abschließend.