Brad Pitt: Heißer Flirt mit Sienna Miller

Die Gerüchte um Brad Pitt und Sienna Miller sind nicht neu. Bereits vor zwei Jahren stimmte die Chemie zwischen dem Hollywoodstar und der schönen Britin - und am Set von "The Lost City of Z" sprühten die Funken. Nur war der 53- Jährige damals noch mit Angelina Jolie verheiratet, die 35- Jährige frisch getrennt von ihrem Verlobten Tom Sturridge.

Jetzt sind beide Stars gerade Single - und trafen bei der Premiere des Streifen erneut aufeinander. Und die Anziehungskraft der beiden Schauspieler scheint seit ihrem ersten Aufeinandertreffen nichts eingebüßt zu haben, wie die "Page Six" berichtet. Schon am roten Teppich wurde heftig geflirtet, wollen Augenzeugen beobachtet haben.

Und nicht nur das: Auch nach dem Red- Carpet- Event sollen die Ex- Freundin von Jude Law und der Noch- Ehemann von Angelina Jolie beim gemeinsamen Dinner in Los Angeles innige Blicke ausgetauscht haben. "Sie haben die Nähe zueinander genossen und sich den ganzen Abend unterhalten", plaudert ein Augenzeuge gegenüber der Promi- Seite der "New York Post" aus. Könnte Sienna Miller die neue Liebe für Brad Pitt werden oder ist sie doch nur eine willkommene Abwechslung im Rosenkrieg des Hollywoodstars? Wir werden sehen ...