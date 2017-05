Brad Pitt: Fans in Sorge wegen trauriger Fotos

Wie das Fashionmagazin für Männer mitteilte, habe man mit Pitt und dem Fotografen Ryan McGinley in guter amerikanischer Tradition einen Road- Trip gemacht und das White Sands National Monument, den Carlsbad- Caverns- Nationalpark und den Everglades- Nationalpark besucht. Dabei sei ein Trio verschiedener Titelseiten entstanden.

"Augen sind Fenster zur Seele"

Fans des Hollywoodstars reagierten auf die Fotos zwar begeistert, stellten vielfach aber fest, dass Brad Pitt ihrer Meinung nach, sehr traurig wirke. Eine Userin schrieb: "Er schaut fantastisch aus. Aber man darf nicht übersehen, die Augen sind das Fenster zur Seele. Er sieht traurig aus." Eine weitere schreibt: "Seine Augen schauen so traurig, aber er ist immer noch ein wunderschöner Mann." "Er schaut so betrübt. Das kann man nicht überspielen", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Der sichtbare Gewichtsverlust des Schauspielers seit der Trennung von Angelina Jolie bewegt ebenfalls die Gemüter. Ein Fan: "Armer Brad. Nach der Trennung hat er so viel Gewicht verloren. Aber er sieht immer noch gut aus!" Andere meinen, er würde jetzt viel älter aussehen.

"Brangelina" am Ende

Im September 2016 überraschte die Meldung, dass Angelina Jolie die Scheidung von Brad Pitt eingereicht hat, die Welt. Das Paar war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zwei Jahre verheiratet gewesen. "Brangelina", wie sie von Medien getauft wurden, blickte aber insgesamt auf eine mehr als zehnjährige Beziehung zurück, der immerhin drei leibliche Kinder sowie drei Adoptivkinder entsprangen.

Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern am Airport LAX Foto: Viennareport

Pitt geriet im Zuge der Scheidungsklage Jolies mächtig unter Druck, warf sie ihm doch vor, gegen eines der Kinder ausfällig geworden zu sein. Eine Behauptung, die von den US- Behörden untersucht, aber nie bewiesen wurde. Jolie verlangte das alleinige Sorgerecht für alle sechs Kinder. Pitt wurde aber mittlerweile Besuchsrecht gewährt und es heißt, er tue alles, um ein gemeinsames Sorgerecht zu erwirken. Sein Leben soll der 53- Jährige völlig umgekrempelt haben. Er lebe extrem gesund und habe dem Alkohol abgeschworen. Um den Kopf freizubekommen, arbeite er künstlerisch und erschaffe in langen Nächten Tonskulpturen .