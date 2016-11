Brad Pitt: Deutlich schmaler geworden!

H ollywood-

Brad Pitt bei einem Fan-Event für seinen neuen Film "Allied" Foto: Viennareport

Star Brad Pitt (52) hat sich jetzt erstmals nach der Trennung von Angelina Jolie (41) auf dem Roten Teppich gezeigt. Bei einemEvent für seinen neuen Film "Allied" in Los Angeles zeigte sich Pitt am Mittwochabend zwar tapfer gut gelaunt, machte Fotos mit den Besuchern und lächelte in die Kameras.

Der Schauspieler - mit weißem Hemd, schwarzem Anzug und ohne Ehering - wirkte dabei schmaler im Gesicht. Das Spionage- Drama mit ihm und Marion Cotillard (41) in den Hauptrollen ist ab 22. Dezember in den österreichischen Kinos zu sehen. Bereits einen Tag zuvor hatte Pitt zusammen mit Julia Roberts (49) an einer privaten Vorführung des Films "Moonlight" teilgenommen, den er mit seiner Firma produziert hatte.

Pitt und Jolie liefern sich nach ihrer Trennung im September einen Sorgerechtsstreit um ihre sechs Kinder. Ermittlungen gegen Pitt sind laut Medienberichten mittlerweile eingestellt worden. Warum genau ermittelt wurde, ist bisher nicht offiziell mitgeteilt worden.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren sechs Kindern im Jahr 2011 bei einem Ausflug in New Orleans Foto: Viennareport