Böse Vorwürfe gegen Prinz Harrys neue Freundin!

Die 35- jährige Meghan Markle sei "selbstverliebt und egoistisch" und habe schon immer eine Prinzessin sein wollen, schimpft deren Halbschwester Samantha Grant gegenüber "Radar Online". Sagt: "Die königliche Familie wäre entsetzt, wenn sie erfahren würde, was sie ihrer eigenen Familie angetan hat."

Meghan Markle Foto: Viennareport

"Die Wahrheit würde die Beziehung mit Prinz Harry zerstören. Er würde sie nicht mehr daten wollen, weil es sie in der Öffentlichkeit in ein schlechtes Licht rücken würde. Ich glaube nicht, dass Harry oder seine Familie danach noch mit ihr in Verbindung gebracht werden wollen", glaubt Grant.

Meghan Markle und Prinz Harry Foto: instagram.com/meghanmarkle, APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Die Schauspielerin und Grant haben denselben Vater, Thomas Markle. Dieser sei vor ein paar Wochen bankrottgegangen ist. Hilfe von der Tochter kam nicht. Samantha Grant und Thomas Markle seien verletzt von Meghan Markles mangelnder emotionaler und finanzieller Unterstützung, seitdem sie berühmt ist.

Meghan Markle Foto: Viennareport

Meghan Markle Foto: Walker/face to face

Ein Insider verriet außerdem, dass das Handy des "Suits"- Stars seit Bekanttwerden der Beziehung zu dem Prinzen am Sonntag glühe. "Sie schläft kaum noch. Meghan war am Sonntag die ganze Nacht wach. Montagnacht hat sie ein oder zwei Stunden die Augen zubekommen. Die Wahrheit ist, dass sie sich schuldig fühlt, obwohl sie es nicht ist. Sie möchte unbedingt, dass die Beziehung funktioniert", berichtete ein Bekannter.

Prinz Harry Foto: APA/AFP/RHONA WISE

Der britische Prinz und die Schönheit sollen erst seit Kurzem ein Paar sein. Es heißt, die beiden hätten sich im Mai über gemeinsame Freunde kennengelernt . Etwa im August soll es zwischen ihnen ernst geworden sein, berichtete die Zeitung "The Sun" am Wochenende.

Prinz Harry Foto: CapitalPictures/face to face

Ein Freund von Harry verriet: "Die beiden sind das Wahre. Er ist definitiv ganz vernarrt in sie und bombardiert sie mit Nachtrichten. Sie waren im Juli mit Freunden im 'Soho House' in London und danach noch auf zwei Dates alleine. Und da hat Harry sie wohl einfach umgehauen."

Meghan Markle Foto: Viennareport

Ein kleines Indiz für die Beziehung lieferte Meghan kürzlich selbst, als sie ein Foto von sich postete, auf dem sie das gleiche Armband trägt wie Harry auf einem Facebookfoto. Ein offizielles Statement von den beiden gibt es noch nicht. Insider des Hofes haben lediglich angedeutet, dass die beiden eine Beziehung führen, die noch ganz frisch sei.