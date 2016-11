Bobbi Kristinas Ex muss 36,3 Mio. Dollar zahlen

Bobbi Kristina Brown war im Jänner 2015 bewusstlos in einer Badewanne in ihrem Haus in Atlanta gefunden worden. Nach einem monatelangen Koma starb sie im Juli 2015. Gerichtsmediziner wiesen in ihrem Blut erhebliche Mengen von Drogen nach. Ihre Mutter Whitney Houston war 2012 unter ähnlichen Umständen tot in einer Badewanne aufgefunden worden.

Nick Gordon und Bobbi Kristina Brown Foto: APA/EPA/PAUL BUCK

Die Gerichtsmediziner hatten nach eigenen Angaben nicht klären können, ob es sich bei Bobbi Kristina Browns Tod um einen Unfall handelte oder ob Fremdverschulden vorlag. Gegen ihren Freund Gordon, der sich damals im Haus aufhielt, gab es kein Strafurteil. Allerdings strengten die Verwalter von Browns Nachlass ein Zivilverfahren mit einer Schadenersatzklage gegen ihn an.

"Der Angeklagte wird der Justiz nicht entkommen"

Richter Jackson Bedford kam in seinem Urteil nach Angaben der Klägeranwälte nun zu dem Schluss, dass Gordon seiner damaligen Freundin "einen giftigen Cocktail verabreichte, der sie bewusstlos werden ließ, und sie dann mit dem Gesicht nach unten in eine Wanne mit kaltem Wasser legte". Gordon habe zuvor mit einem Freund ein "Kokain- und Alkoholgelage" abgehalten und habe seiner Freundin offenbar aus Eifersucht eins auswischen wollen.

Whitney Houston mit Tochter Bobbi Kristina Brown Foto: AP

Klägeranwalt David Ware kündigte an, die Schadenersatzzahlung bei Gordon "mit allem Nachdruck" einzutreiben. "Der Angeklagte wird der Justiz nicht entkommen", erklärte Wade. Die Klage habe er eingereicht, "um Bobbi Kristina Brown Gerechtigkeit widerfahren zu lassen".