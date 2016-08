Blunt- Ehemann Krasinski: "Training gut für Sex"

Für seinen neuen Streifen "13 Hours" hat sich John Krasinski ordentliche Muckis antrainiert. Doch die Schinderei hat sich gelohnt, wie der Ehemann von Schauspielerin Emily Blunt verrät. Denn der Sex sei jetzt "absolut anders", wie der Hollywoodstar im Intervie mit der "Elle".

John Krasinski auf einem Filmfoto aus seinem Streifen "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" Foto: Viennareport

"Ganz eigensinnig gedacht, ist es für mich so viel besser, durchtrainiert zu sein, weil man so viel sebstbewusster wird und sich als diese sexy Person sieht - was wirklich Spaß macht", so der 36- Jährige stolz über seinen Sixpack.

Seine Frau liebe ihn aber ohnehin, ob mit Waschbrett- oder Waschbärbauch, so Krasinski augenzwinkernd. "Die Wahrheit ist, dass sie mich so oder so mögen würde. Aber ich denke nicht, dass sie den Waschbrettbauch von der Bettkante schubschen würde."

John Krasinksi und Emily Blunt werden erneut Eltern. Foto: AFP

Krasinski und Blunt sind seit 2010 verheiratet und haben zwei Kinder. Erst Ende Juni kam Töchterchen Violet zur Welt.