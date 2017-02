Blanca Blanco: Intimblitzer bei den Oscars

Da schauten die anderen Promi- Ladys nicht schlecht, als Banca Blanco am Sonntagabend mit großen Schritten über den roten Teppich marschierte. Denn während bei ihrem Kleid an den Schultern nicht an Stoff gespart wurde, ließ das Starlet, das bislang nur in kleinen Filmrollen zu sehen war, ihr Höschen für die große Oscargala einfach daheim im Kasten.

Na, Höschen vergessen? Foto: Viennareport

Und so kam es, wie es kommen musste: Ein zu großer Schritt, eine etwas ungeschickte Pose und dank eines XXL- Beinschlitzes konnte Blanco jeder unter das Kleid schauen. Bei der Preisverleihung des Jahres ein No- Go - denn selbst Intimblitzer- erfahrene Stars wie Model Chrissy Teigen kamen heuer verhältnismäßig zugeknöpft.

Blanca Blanco ließ sich unter ihr Kleid schauen. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Die Schauspielerin nahm ihren Intimblitzer jedoch mit Humor und retweetete während der Gala fleißig Storys über ihr Outfit- Hoppala.