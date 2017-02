Bill Paxton: Stars gedenken "großartigem Kollegen"

Der US- amerikanische Darsteller Bill Paxton, bekannt aus Hollywoodfilmen wie "Terminator", "Aliens - Die Rückkehr", "Apollo 13" und "Titanic", ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Der gebürtige Texaner, der seine Hollywoodkarriere in der Kostümbild- Abteilung begann, spielte in 40 Jahren in mehr als 90 Filmen und Fernsehproduktionen mit. Zahlreiche Hollywoodgrößen, darunter Arnold Schwarzenegger, gedenken dem Schauspieler und Regisseur in mitfühlenden Postings.