Bill Gates am Weg, erster Billionär zu werden

Als er mit 13 Jahren begann, Computerprogramme zu schreiben, ahnte wohl niemand, dass aus Bill Gates einmal der reichste Mann der Welt werden würde. Dass er der erste Billionär (im Englischen gar Trillionär) überhaupt werden könnte, war ebenfalls nicht anzunehmen. Und doch deutet alles darauf hin.

Bill Gates Foto: Visual Press Agency/face to face

In dem bereits Mitte Jänner veröffentlichten Bericht der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam "An Economy for the 99 Percent", wurde nicht nur aufgedeckt, dass nur acht Männer zusammen ein größeres Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzen , sondern auch, dass Microsoft- Gründer Bill Gates sogar alle Dimensionen sprengen könnte. Obwohl der 61- Jährige in den letzten Jahren immer wieder enorme Summen für seine Stiftung gegeben habe, steige sein Vermögen stetig weiter.

Bill Gates mit Ehefrau Melinda Foto: MediaPunch/face to face

Im Jahr 2016 wurde sein Vermögen von dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" auf 75 Milliarden Dollar geschätzt. Inzwischen dürfte sein Vermögen laut Oxfam bereits bei über 80 Milliarden Dollar liegen. Laut Oxfam könnte der Begründer der Softwareindustrie durch Zinserträge in etwa 25 Jahren die Billionengrenze überschreiten. Gates wäre dann 86 Jahre alt.