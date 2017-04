"Big Bang Theory"- Beauty Kaley Cuoco im Babyfieber

Gibt's bei Kaley Cuoco und ihrem Liebsten Karl Cook bald Nachwuchs? Gut möglich! Denn nachdem die fesche "Big Bang"- Penny dieser Tage die Vorstellung von Haylie Duffs neuer Kinder- Kollektion "Little Moon Society" in Los Angeles besucht hatte, kam sie gegenüber "Entertainment Tonight" aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ist es komisch, dass ich die Kleidung gerne tragen würde? Ist das verrückt? In der größtmöglichen Größe? Es beschert einem ein wenig das Babyfieber. Alle sehen so süß aus und es ist schwer zu widerstehen."

Nach der Scheidung von Tennisspieler Ryan Sweeting ist die 31- Jährige seit letztem Jahr mit Millionärssohn Karl Cook überglücklich. "Ich kann nicht aufhören zu grinsen, weil das Leben so schön ist", zeigte sich Cuoco unlängst laut "Bang Showbiz" in einem Interview bis über beide Ohren verliebt. "Ich habe endlich meinen Pferde- Typen gefunden. Es sollte so sein. Er ist ein unglaublicher Reiter und ein wunderbarer Mensch. Wir teilen unsere Leidenschaft für Pferde und Hunde. Das ist wunderbar."

Würden sie die Liebe zu den Vierbeinern nicht teilen, so glaubt Cuoco, wären sie nicht halb so glücklich: "Wenn man so etwas Besonderes teilt, solch eine Verbindung, dann hat mein ein gemeinsames Ziel und weiß, dass man dieselben Dinge im Leben und der Zukunft möchte. Es bringt einen auf einen besseren Weg. Viele Gemeinsamkeiten zu haben ist wirklich wichtig. Ich denke das ist das, was uns so stark und glücklich macht." Kein Wunder, dass Cuoco da sogar schon an die Familienplanung denkt ...

Kaley Cuoco mit ihrem Freund Karl Cook Foto: AdMedia/face to face