Bergdoktor- Tochter wurde die Unschuld geraubt

Wenn Lilli demnächst wieder auf ihren Baum beim Gruberhof klettert, weil sie Liebeskummer hat, werde ich ihr das nicht mehr abnehmen. Würde sie sonst mit laszivem Blick und nacktem Po vor einem weißen Schimmel posieren? Eben. Ich würde auch nicht wollen, dass mein einfühlsamer Serienheld, der Tag und Nacht mit seinen Patienten telefoniert und alle heilt, sich plötzlich als übler Macho entpuppt.

Schauspielerin Ronja Forcher startet durch Foto: © Creative Creatures

Das Argument für Lillis Striptease: Sie habe zeigen wollen, dass sie jetzt erwachsen sei. Sagt Ronja Forcher (20). Das erinnert mich an Heintje, der als kleiner Bub so rührend "Mama" sang. Keiner wollte später Hein Simons Lieder hören. Oder Klausjürgen Wussow. Er konnte sich noch so sehr anstrengen, für das Publikum blieb er der Arzt aus der "Schwarzwaldklinik".

Ronja Forcher mit Serienpapa Hans Sigl Foto: Viennareport

So geht es mir mit Lilli Gruber. Selbst wenn es der Tiroler Schauspielerin gelingen sollte, mit den Nacktfotos aus Südfrankreich ihr "Bergdoktor"- Image abzustreifen: Der zauberhaften Lilli haben sie irgendwie die Unschuld geraubt.

Ronja Forcher ziert die "Österreich-Edition" des "Playboy" Foto: Sacha Höchstetter für Playboy April 2017

Conny Bischofberger, Kronen Zeitung