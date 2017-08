"Bergdoktor"- Tochter Ronja Forcher sexy im Bikini

Mit ihrem Nacktshooting für den "Playboy" hat Ronja Forcher im Frühjahr für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Supersexy und vor allem splitternackt rekelte sie sich da vor der Linse des Fotografen und brachte damit nicht nur das Blut der eingefleischten "Bergdoktor"- Fans in Wallung.

Die "Bergdoktor"- Drehpause nützt die fesche 21- Jährige, um die Seele baumeln zu lassen und die spätsommerlichen Sonnenstrahlen in Verona zu genießen. Auf Instagram postete Forcher jetzt nämlich ein Video, in dem sie im knappen Bikini und mit einer Freundin für die Kamera posiert.

Ronja Forcher mit Serienpapa Hans Sigl Foto: Viennareport

"Wie man einen Bikini- Body kriegt: 1. Habe einen Körper, 2. Zieh dir einen Bikini an", schreibt die Tirolerin mit Smiley zu dem Boomerang- Clip - und erntet für die positiven "Figur"- Tipps viel Lob von ihren Fans. "Tolle Figur, Ronja", "zwei heiße Mädels" oder "Olala was für 2 bildhübsche Mädels, seeeeeehr sexy!", heißt es in den Kommentaren.

Ronja Forcher 2014 Foto: Viennareport

Schon im Interview mit der "Krone" machte sich Ronja Forcher für ein gesundes Körperbild stark. Sie habe sich für das "Playboy"- Shooting aus einem guten Grund entschieden, verriet sie damals Conny Bischofberger: "Du musst nicht Größe 34 tragen und 1,70 Meter groß sein, um sexy und erotisch und schön zu sein. Es geht auch mit 1,58 und Kleidergröße 38."