Ben Stiller: Trennung nach 17 Jahren Ehe

"In großer Liebe und gegenseitigem Respekt und nach 18 Jahren, die wir als Paar verbracht haben, haben wir entschieden, uns zu trennen", teilte das Paar am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung an das Magazin "Entertainment Tonight" mit.

17 Jahre lang waren Ben Stiller und Christine Taylor verheiratet. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Der 51 Jahre alte Stiller und die 45- jährige Taylor haben den knapp zwölfjährigen Sohn Quinlin Dempsey, der im Juli 2005 zur Welt gekommen war, und die um drei Jahre ältere Tochter Ella Olivia. Um sie wollen sie sich weiterhin gemeinsam kümmern. "Für uns hat weiter Vorrang, unsere Kinder als liebende Eltern und beste Freunde weiterhin zu erziehen", heißt es in der Erklärung.

Ben Stiller und Christine Taylor Foto: AFP

Stiller und Taylor hatten sich im Jahr 1999 bei Dreharbeiten kennengelernt und im Laufe ihres gemeinsamen Lebens mehrere Filme gemacht, darunter die Komödien "Zoolander" und "Zoolander 2", "Dodgeball" oder "Tropic Thunder". Im Jahr 2000 gaben sie sich auf Hawaii das Jawort. "Als ich sie traf, wusste ich: Das ist die Richtige für mich. Was für ein großartiger Mensch. Ich liebe sie", schwärmte Stiller in einem Interview im Jahr 2007.

Foto: AP

Krebsschock in Talkshow enthüllt

Im Oktober letzten Jahres machte Stiller öffentlich, dass er vor wenigen Jahren an Prostatakrebs gelitten hatte. "Es kam aus heiterem Himmel. Ich hatte keine Ahnung", sagte Stiller in der Howard Stern Show. Er habe große Angst, aber auch Glück gehabt. Der Krebs sei sehr früh erkannt worden.