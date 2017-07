Ben Affleck macht seine Affäre öffentlich

Laut Bericht hatte Affleck 2013 mit der Produzentin Lindsay Shookus eine heimliche Romanze begonnen. Das Pikante daran: Nicht nur Affleck war noch mit Garner, sondern Shookus auch noch mit dem TV- Produzenten Kevin Miller verheiratet. Ein Insider: "Ben hat Lindsay regelmäßig in New York besucht. Sie haben die Nächte meist im Mandarin Oriental Hotel verbracht. Sie waren sehr vorsichtig, dass es niemand herausfindet."

Lindsay Shookus ist die neue Frau an der Seite von Ben Affleck. Foto: www.photopress.at

Es sei zwei Jahre lang gut gegangen, bis Garner und Miller fast zeitgleich vom Seitensprung ihrer Partner erfuhren, berichtet "Enterpress News". Nach den jeweiligen Trennungen sahen sich Shookus und Affleck weiterhin unter dem Radar der Öffentlichkeit und erzählten Bekannten, dass sie nur gute Freunde seien.

Ben Affleck und Jennifer Garner Foto: 2014 Getty Images

Doch jetzt outete sich das Paar, in dem sie sich offen im "In"- Restaurant "Giogio Baldi" in Santa Monica beim Dinner zeigten. Die 37- Jährige übernachtete danach in Afflecks Haus und flog am Morgen wieder zurück nach New York. Ein Bekannter von Affleck: "Ben und Lindsay haben sehr starke Gefühle für einander und eine tiefe Verbindung. Es ist nicht nur ein Flirt."