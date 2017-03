Ben Affleck hat Leben nach Entzug wieder im Griff

Der Schauspieler hat seinen Alkoholentzug "Bang News" zufolge gut überstanden und möchte fortan ein Vorbild für seine Kinder sein.

"Prioritäten neu festgelegt"

"Ihm geht es gut. Er konzentriert sich darauf, sauber zu bleiben und gesund zu leben", sagte ein Bekannter des 44- Jährigen im Gespräch mit "E! News". "Er machte eine mehrwöchige Therapie in L.A. Der Entzug hat ihm geholfen, eine neue Perspektive zu bekommen und seine Prioritäten festzulegen."

Ben Affleck wirkt beim Spaziergang mit Jennifer Garner und den Töchtern gelöst und fröhlich. Foto: Viennareport

"Ich möchte ein guter Vater sein"

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich der beliebte Schauspieler wegen seines Alkoholproblems behandeln lässt. Er selbst gestand auf Facebook: "Ich habe die Behandlung meiner Alkoholsucht abgeschlossen. Etwas, mit dem ich in der Vergangenheit zu kämpfen hatte, wird mich auch in Zukunft einholen. Ich möchte das Leben voll auskosten und ein guter Vater sein."

Affleck und Garner haben zwei Töchter im Alter von elf und acht Jahren sowie einen fünfjährigen Sohn. Laut "People" veranstalteten die beiden Hollywoodstars am Tag nach der Oscargala eine kleine Geburtstagsparty für ihren Sohn Sam in ihrem Haus in Los Angeles. "Alle schienen glücklich", zitierte das Magazin "People" eine anonyme Quelle. "Er liebt seine Kinder mehr als alles andere und möchte ein guter Vater sein, ein Vorbild", so der Bekannte des Schauspielers weiter.

Garner große Stütze für Affleck

Zuletzt hatte bereits sein Freund und Kollege Matt Damon betont, dass Ben Affleck auf dem Weg der Besserung sei. Er erklärte: "Er ist jetzt bei seinen Kindern und könnte nicht glücklicher sein. Jen arbeitet einige Wochen lang in Atlanta, also ist er jetzt Herr Mama. Und genau das möchte er auch sein." Trotz der Trennung Jennifer Garner kann sich Ben Affleck noch immer auf sie verlassen. "Ich bin so froh, meine Familie und Freunde zu haben, inklusive meines anderen Elternteils Jen. Sie hat mich unterstützt und sich um unsere Kinder gekümmert, als ich das gemacht habe, was ich mir vorgenommen hatte", gestand Affleck selbst.

Wenn Jennifer Garner dreht, kümmert sich Ben Affleck um die Kinder. Foto: Viennareport

Ben Affleck und Jennifer Garner wirken wieder glücklich miteinander - wird die Scheidung abgeblasen? Foto: Viennareport

Affleck und Garner hatten sich 2003 bei den Dreharbeiten zu "Daredevil" kennengelernt. Zwei Jahre später heirateten sie. Über die Ursachen ihrer Beziehungskrise machten sie im Juni 2015 bei der Ankündigung ihrer Scheidung keine Angaben.