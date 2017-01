Ben Affleck hat eine Entzugs- Nanny!

In Hollywood herrschte jüngst eine Riesenaufregung um "Batman"- Star Ben Affleck. Der Frauenschwarm wurde in Beverly Hills in Begleitung einer mysteriösen Blondine gesehen. Doch um seine neue Freundin handelte es sich dabei nicht, sondern um eine Entzugs- Nanny. Vermutlich will der Star vor den Oscars keinen Rückfall erleiden.