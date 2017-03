Ben Affleck gesteht seine Alkoholsucht

Ben Affleck ist wegen Alkoholsucht in Behandlung gewesen. Auf seiner Facebook- Seite gab der Schauspieler und Regisseur am Dienstag bekannt, dass er eine Suchttherapie abgeschlossen habe. Mit Alkohol- Problemen habe er schon in der Vergangenheit zu tun gehabt und er werde weiter dagegen vorgehen.