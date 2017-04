Ben Affleck erteilt den Kindern Schauspielverbot

Sie sollen mit den Schattenseiten des Ruhms nicht in Berührung kommen, bis sie alt genug sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Das heißt für die Kinder: Schauspielverbot bis 18!

Ben Affleck mit den Kindern Seraphina, Violet und Samuel Affleck Foto: Viennareport

"Schattenseiten" für Kinderstars

Beim "AutFest International Film Festival" erzählte der Schauspieler "Bang News" zufolge: "Ich denke, es ist schwer. Ich liebe es, Schauspieler zu sein. Ich habe als Kind damit angefangen und bereue es nicht. Aber genauso wenig möchte ich meine Kinder in dieser Richtung fördern, bevor sie nicht 18 Jahre alt sind. Wenn sie mal so alt sind und es selber wollen, dann ist das in Ordnung. Aus eigener Erfahrung weiß ich, was es heißt, als Kinderstar die Schattenseiten kennenzulernen."

Ben Affleck Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

"Meine Kids wären im Schultheater gut"

Der "Batman"- Darsteller glaubt, dass er nicht so erfolgreich gewesen wäre, wenn er nicht so früh mit seiner Karriere begonnen hätte. "Ich hatte ein paar gute Erlebnisse und ich hätte es womöglich nicht so weit gebracht, wenn ich nicht schon als Kind angefangen hätte. Es ist schon komisch. Meine Kinder würden gut im Schultheater sein. Wenn sie wollen, könnten sie es hinkriegen." Affleck ist überzeugt, dass ihm seine dicke Haut geholfen habe, mit den Misserfolgen in seiner Karriere klar zu kommen. "Erfolg und Misserfolg liegen nah beieinander. Du begibst dich nach draußen und wirst bewertet und es geht nicht vorwärts, die ganze Zeit."