Bella und Kendall: Heiße Busenshow in Paris

Was wahre Busenfreundschaft ist, das zeigten dieses Wochenende Kendall Jenner und Bella Hadid in Paris. Die Freundinnen, die derzeit bei der Fashion Week in der französischen Hauptstadt auf dem Laufsteg zu sehen sind, hatten sich wohl abseits der großen Modenschauen auf ein einheitliches Outfit geeinigt. Im durchsichtigen Top und oben "ohne" schlenderten die beiden nämlich durch Paris - und ließen dabei die Kameras der Paparazzi glühen.