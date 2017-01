Bella Thorne zeigt sich oben ohne auf Instagram

Am Samstag teilte die "Shake it Up"- Schauspielerin ein oben ohne Foto, auf dem sie, bis auf ein paar Ketten und Armbänder, nichts trägt. Die Arme hat sie um die Brust geschlungen und das Gesicht keck zur Seite gedreht. Der kirschrote Mund ist zu einem Lachen aufgerissen und die Augen sind zugekniffen. Ihre blau- schwarz gefärbten Haare umrahmen ihr Gesicht. Die Bildunterschrift liest: "I love when you smile baby”.

Schon einmal die Hüllen fallen gelassen

Erst ein paar Tage zuvor teilte Thorne ein Nacktbild von sich auf Twitter. Sie hockt zusammengekauert in der Ecke eines Zimmers. Die Arme hat sie um die dünnen Beine geschlungen. Ihre Augen nach hinten gerollt. Hinter ihr sieht man die Skyline von New York. Unter dem Bild steht: "Trippy little bug" (Dt.: bizarrer kleiner Käfer). "Tripping" bedeutet in der englischen Umgangssprache auch unter dem Einfluss von Drogen stehen. Ob das ein Hinweis, dafür ist, dass Bella selbst auf Drogen ist?

Shitstorm von ihren Fans

Das fragen sich auch ihre Fans. Thorne wird für ihre freizügigen Fotos kritisiert. Ein User kommentierte unter ihrem Twitterbild: "Sie ist immer high". Auf Instagram fragen sich ihre Fans unter dem Bild, was mit der alten Bella passiert ist: "Bella hat sich verändert…" und "Ich vermisse die alte Bella Thorne". Ihre Freizügigkeit scheint ihr auch Fans zu kosten: "Du bist gerade mal 19 Jahre alt. Ich bin auch 19, und dich so zu sehen, ist aufwühlend. Ich werde dir hier nicht mehr folgen. Du bist nicht mehr meine Lieblingsschauspielerin (…)". Andere schlagen sich aber auf ihre Seite und nehmen sie vor bösen Kommentaren in Schutz: "Jetzt mal ganz ehrlich, ihr müsst aufhören, so über sie zu urteilen. Lasst sie sein, wie sie will, genauso, wie sie euch so sein lässt, wie ihr wollt. Ihr müsst das nicht gut finden, aber dann lasst sie auch in Ruhe."

Bella Thorne noch mit knallroter Mähne bei den American Music Awards. Foto: Walker/face to face

Bella Thorne noch ganz jung mit blonden Haaren bei der "Just Jared Summer Bash Pool Party". Foto: AdMedia/face to face

Bella Thorne beim Event "Weinstein Company & Netflix Golden Globes After Party". Foto: AdMedia/face to face