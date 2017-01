Bella Hadids heiße Nippelshow in Paris

Irgendwie ist man sich nicht sicher, wer in den letzten Tagen der größere Star in Paris ist: Bella Hadid oder ihre Nippel. Denn egal, wann die Model- Schönheit vor die Tür geht, ein Kleidungsstück fehlt immer: ihr BH. Schon zum Start der Fashion Week in der Stadt der Liebe überraschte die kleine Schwester von Gigi mit einem sehr heißen Outfit. Im schwarzen, durchsichtigen Top und ohne Büstenhalter zog sie nicht nur die Blicke der Paparazzi auf sich.

Bella Hadid verdeckte ihre Brüste mit einer schwarzen Bomberjacke. Foto: Viennareport

Doch damit war noch lange nicht genug. Zum Dior Ball am Montagabend erschien die 20- Jährige im durchsichtigen Ballkleid. Untenrum gab's zwar eine XXL- Boxershorts, obenrum blieb aber den Blicken der anderen Ballbesucher nichts verborgen.

Und auch unterm weißen Strickkleid, das Bella zum Bummeln durch die Metropole an der Seine zu braunen Overknee- Stiefeln kombinierte, konnte man erkennen, dass sie derzeit BHs einfach überbewertet findet.

Selbst unter dem weißen Strickkleid konnte man Bellas Nippel erkennen. Foto: Viennareport, face to face

Kein Wunder, dass auch die Auftritte der Model- Beauty am Laufsteg ganz nach dem Motto "Befreit die Nippel" abliefen. Bei der Show von Alexandre Vauthier war Bella in einem knappen, silbernen Swarovski- Kleid, das vorne tiefen Einblick gewährte, eindeutig der Hingucker auf dem Catwalk.

Sexy Einblicke gab's bei Bella Hadid auch am Catwalk von Alexandre Vauthier. Foto: AFP