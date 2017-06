Bella Hadid: So hart trainiert sie für ihre Kurven

Bella Hadid trainiert hart, um ihre schlanke Linie zu bewahren. Die 20- Jährige gibt zu, dass sie Sport "liebt" und in ihrer 120- minütigen Fitnesseinheit alles gibt. Jedoch schließe sie Yoga aus dem Trainingsplan aus, wenn sie sich wirklich auspowern möchte.

Bella Hadid Foto: face to face

Bei einem Interview spricht die dunkelhaarige Beauty- Queen laut "Bang Showbiz" über ihr Training und wie sie ihre tolle Figur bewahrt: "Wenn ich trainiere, dann liebe ich es. Ich trainiere zwei Stunden lang hart. Ich mag dieses ganze Yoga- Ding nicht. Ich denke, Yoga ist beruhigend und wunderbar, aber wenn ich trainiere, dann gebe ich alles und trainiere hart."

Bella Hadid Foto: Viennareport

Die Schwester von Model Gigi Hadid deutet an, nicht in der Früh aufzuwachen und sofort bereit für das harte Training zu sein. Sobald sie dann aber im Fitnessstudio sei, komme sie plötzlich in Schwung und sei bereit für "Rock 'n' Roll" an den verschiedenen Maschinen. Trotz ihres strikten Trainingsplanes genieße das Model jedoch auch schmackhafte Leckereien. "Du hast mich gesehen, wie ich einen Donut heruntergeschlungen habe ...", lacht Bella Hadid über ihre letzte Sünde. "Ich dachte nicht, dass mich jemand beobachten würde. Es war eine Bombe."