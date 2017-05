Bella Hadid im Nacktkleid und mit Höschenblitzer

Wenn Bella Hadid in Cannes den roten Teppich betritt, sind alle Augen auf sie gerichtet. Und das hat auch einen guten Grund: Die 20- jährige Schönheit weiß nämlich Jahr für Jahr, wie sie ihre sexy Kurven perfekt in Szene setzen kann.

Bella Hadid Foto: MichaelTimm/face to face

Bella Hadid Foto: Invision

Heuer erschien die Schwester von Topmodel Gigi Hadid bei der amfAR- Gala an der Croisette in einem Hauch von Nichts: Das Kleid von Designer- Duo Ralph and Russo bestand nämlich nur aus Glitzersteinen und viel durchsichtigem Stoff. Dass man da das Höschen - und obenrum sogar noch viel mehr - zu sehen bekam, war unumgänglich.

Bella Hadid Foto: AFP

Bella Hadid Foto: MichaelTimm/face to face

Bella Hadid Foto: AFP

Noch am selben Abend sorgte Bella aber erneut für sehr tiefe Einblicke: Für ihren Auftritt auf der Bühne der Cinema Against Aids Gala wechselte die Model- Beauty ihr Outfit und schlüpfte in eine silbergraue Robe mit XXL- Beinschlitz. Beim Herabschreiten über die Stiegen auf die Bühne passierte das, was passieren musste: Die Zuschauer konnten einen Blick auf Hadids Höschen erhaschen.

Bei der amfAR-Gala ließ Bella Hadid ihr Höschen blitzen. Foto: AFP

Sexy Auftritte auch von Model- Kolleginnen

Doch Bella Hadid war nicht das einzige Model, das dieser Tage mit seinem Outfit in Cannes für Aufsehen sorgte. Sehr heiß unterwegs war auch Victoria's- Secret- Kollegin Izabel Goulart. Das Engerl erschien an der Croisette ebenfalls in einem sehr durchsichtigen Kleid - und hatte augenscheinlich einfach auf ihre Unterwäsche verzichtet.

Izabel Goulart verzichtete für dieses sexy Kleid auf ihre Unterwäsche. Foto: AFP

Izabel Goulart sehr sexy an der Croisette Foto: AFP

Elsa Hosk hatte offensichtlich an der Croisette mit ihren Outfits ihre liebe Not. Ob bei ihrer himmelblauen Robe am Mittwochabend das Dekolleté zu verrutschen drohte? Oder warum fummelte die schöne Schwedin wie verrückt an ihrer Oberweite herum?

Elsa Hosk prüfte an der Croisette, ob das Dekolleté eh nicht verrutscht. Foto: AFP

Elsa Hosk Foto: AFP

Und auch bei der amfAR- Gala am Donnerstagabend ging das Gewurschtel mit dem Kleid weiter. Als dann alles perfekt saß, war der Auftritt aber umso atemberaubender ...

Diesmal war's der Rock des Kleides, der nicht so wirklich wollte ... Foto: Timm/face to face

Sitzt, passt und schaut sexy aus: Elsa Hosk bei der amfAR-Gala in Cannes Foto: GeorgWenzel/face to face