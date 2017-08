Bella Hadid: Ein BH ist völlig überbewertet

Die ersten Vorbereitungen zur Victoria's- Secret- Show 2017 laufen gerade auf Hochtouren. Erst letzte Woche wurde nach den Castings für die wohl begehrteste Dessous- Show der Welt die Liste der Models bekannt gegeben, die sich heuer Flügel umschnallen und über den Laufsteg schweben dürfen. Unter ihnen sind neben der Österreicherin Nadine Leopold freilich auch wieder die schönen Model- Schwestern Bella und Gigi Hadid.

Bella Hadid zieht alle Blicke auf sich. Foto: AUG/face to face

Bella Hadid ohne BH auf dem Weg zum Fitting von Victoria's Secret Foto: AUG/face to face

Auf dem Weg zum Fitting für die Show zog am Montag vor allem die jüngere der Hadid- Schwestern alle Blicke auf sich. Auf einen BH hat die 20- Jährige unter ihrem nudefarbigen Body nämlich eindeutig verzichtet. Kein Wunder, dass die Paparazzi da nicht genug auf den Auslöser drücken konnten.

Auch Gigi Hadid ist bei der diesjährigen Victoria's-Secret-Show wieder dabei. Foto: www.PPS.at

Aber auch die anderen Model- Engel waren an diesem Tag begehrte Fotomotive in New York. Gigi Hadid etwa setzte mit einem Spitzentop ebenfalls auf wenig Stoff - jedenfalls obenrum. Die Beautys Stella Maxwell und Martha Hunt posierten bereits mit ihren Flügeln für die wartenden Paparazzi.

Martha Hunt posiert mit ihren Flügeln für die Fotografen. Foto: www.PPS.at

Auch Stella Maxwell hat ihre Flügel schon abgeholt. Foto: www.PPS.at