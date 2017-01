Beleidigender Jackson- Film wird nicht gezeigt

"Elizabeth, Michael and Marlon" ist eine von acht halbstündigen Folgen der Anthologie- Serie über Promilegenden und erzählt von einem vermeintlichen Road- Trip von Jackson, Elizabeth Taylor und Marlon Brando am 11. September 2001, nachdem nach den Terrorattacken kein Flug aus New York möglich war. Bereits die Besetzung des britischen Schauspielers Joseph Fiennes als Afroamerikaner Jackson hatte für Diskussionen gesorgt.

Paris Jackson Foto: Viennareport

"Wir wollten einen unbeschwerten Blick auf vermeintlich wahre Ereignisse richten und haben nie beabsichtigt, jemanden zu beleidigen", hieß es am Freitag in einem Statement von Sky. "Joseph Fiennes unterstützt diese Entscheidung."

(APA)