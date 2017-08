Bei Niki Lauda wird sogar Ashton Kutcher zum Fan

"Zufällig eine Legende gesichtet" schreibt Ashton Kutcher auf Instagram und postet dazu ein Foto, das ihn gemeinsam mit Ex- Formel- 1-Pilot Niki Lauda zeigt. Bei dem dreifachen Weltmeister wird halt auch ein vielumschwärmter Hollywoodstar schnell einmal zum einfachen Fan.

Kutchers Ehefrau Mila Kunis drehte am Sonntag in der Wiener Innenstadt für ihren neuen Film "The Spy Who Dumped Me". Mit in die Bundeshauptstadt hat die 34- Jährige auch ihren Ehemann gebracht, der die Zeit für ein bisschen Sightseeing nutzte.