Bei Kate Upton herrscht oftmals Sex- Flaute

In der TV- Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" kam Kate Upton jetzt über ihr Liebesleben ins Plaudern - genauer gesagt zum Thema, warum bei ihr und ihrem Verlobten Justin Verlander immer wieder mal eine echte Sex- Flaute herrsche.

"Es gibt keinen Sex vor einem Spiel. Überhaupt keinen", erklärte die 24- Jährige ganz offen. Aber nicht nur das: Auch nach einem Baseball- Match stünde in den Federn oft nur Kuscheln statt Matrazensport an, so die "Sports Illustrated"- Beauty weiter. "Was ich herausgefunden habe: Wenn er zu gut gespielt hat, gibt es danach auch keinen Sex. Dann ist er erschöpft und das ist ein ziemlicher Abturner für mich."

Der Beziehung scheint das jedoch keinen Abbruch zu tun. Seit letztem Mai sind Upton und Verlander nämlich verlobt und bald wollen die beiden auch vor den Altar treten.