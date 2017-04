Beerdigung von Christine Kaufmann verschoben

Dem Bericht des Blattes zufolge fehlen die Hochzeits- und Scheidungsurkunde von Kaufmanns letztem Ehemann Klaus Zey (66). Christine Kaufmann war am 28. März im Alter von 72 Jahren in München gestorben.

Allegra Curtis mit ihrer Mutter Christine Kaufmann Foto: Viennareport

Die gebürtige Österreicherin war ein Kinderstar: Als Neunjährige eroberte sie 1954 in dem Film "Rosen- Resli" unter der Regie von Harald Reinl die Herzen der Kino- Zuschauer. Für ihr Hollywooddebüt in "Stadt ohne Mitleid" (1961) erhielt sie einen Golden Globe. In Deutschland spielte Kaufmann in TV- Serien wie "Der Kommissar" und "Derrick" mit. Für Rainer Werner Fassbinder stand sie in "Lola" und "Lili Marleen" vor der Kamera.

Christine Kaufmann 2011 bei "Dancing Stars" Foto: APA//ORF/ALI SCHAFLER