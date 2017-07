Beckhams leben getrennt in ihrer gemeinsamen Villa

Am 4. Juli postete das Paar noch Pärchenbilder anlässlich ihres 18- jährigen Hochzeitsjubiläums. Victoria richtete ihrem Mann auf Instagram aus: "Ich liebe dich. Küsse". David wünschte seiner Frau alles Gute aus, und lobte sie als wundervolle Ehefrau, Mami und Geschäftsfrau. Doch laut britischen Boulevardblättern soll es um die Ehe nicht so gut stehen, wie die beiden in sozialen Netzen vorgaukeln.



Getrennte Flügel für Victoria und David

So berichtet die "Daily Mail", dass das Paar in ihrer neuen britischen Villa getrennte Flügel bewohnen sollen. Diese Bereiche seien laut einem Insider mit eigener Küche, Schlafzimmern und Garten ausgestattet. Die beiden hätten ihr neues Domizil bewusst ausgewählt, damit sie sich zurückziehen können, wenn sie sich streiten, "so als ob es getrennte Häuser seien".

Davids Lebensstil soll Vic ein Dorn im Auge sein

Ein Grund für die Ehekrise könnten die vielen Solo- Urlaube von David sein, die Trennungsgerüchte zusätzlich anheizen. Seit der Ex- Profifußballer seine Karriere vor vier Jahren beendet hat, genießt er seine "Pension" sichtlich. So jettete er in den letzten Monaten nach Madrid, Genf, Shanghai und Paris. Die Kinder nahm er auf eine Safaritour in Afrika mit - doch Victoria blieb Zuhause. Derzeit macht er eine Motorradtour mit einem Freund in den USA und versorgt seine Fans laufend mit Fotos von seinem Trip. Genau dieser ausgelassene Lebensstil soll die beruflich ehrgeizige Modedesignerin Victoria nicht gefallen, berichtete die "Sun".

Es ist nicht das erste Mal, dass über eine mögliche Trennung des Promipaares spekuliert wird. Bereits letztes Jahr hatte die geschäftliche Trennung von Vic und David die Gerüchteküche angeheizt. Die häufige räumliche Trennung der beiden Celebrities machte die Presse schon damals stutzig.