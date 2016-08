Becker- Tochter Anna Ermakova kommt nach Wien

"Niemand Geringeres als Anna Ermakova- Becker wird exklusiv für uns die VOGUE Fashion's Night Out als First Face eröffnen", freuen sich Patrizia Markus und Karin Dopplinger, dass sie die Promi- Tochter für ihr Fashion- Event am 7. September gewinnen konnten. "Anna unterstreicht mit ihrem speziellen Look die innovativen Kreationen der Wiener Modemacher und der Wiener Friseure."

Anna Ermakova Foto: Viennareport

Die 16- Jährige, die unter anderem schon bei der Berliner Fashion Week für das Modelabel Riani über den Catwalk lief und das Werbegesicht einer deutschen Schuhmarke ist, wird bei der VOGUE Fashion's Night Out für die Shows rund um den Tuchlaubenhof, die Seitzergasse und das Goldenen Quartier laufen.

Anna Ermakova und ihre Mutter Angela Ermakova Foto: Viennareport

"Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Kreativität aller mitwirkenden Wiener Modemacher & Stylisten mit dieser Veranstaltung ins Rampenlicht zu rücken. Im Focus steht die neue Dachmarke MODE WIEN - Design und Couture als Ausdruck von Tradition, Innovation und Perfektion", so die Verantwortlichen abschließend über die Showthemen, die im September im Mittelpunkt stehen werden.

Eines der seltenen Fotos von Anna Ermakova mit ihrem Vater Boris Becker. Foto: Viennareport