"Baywatch"- Nixen haben im Jungbrunnen geplanscht

Die Hitserie "Baywatch" bannte von 1989 bis 2001 jedes Mal Millionen von Menschen vor den Bildschirm. Grund dafür war nicht nur Oberbadewaschel David Hasselhoff, sondern natürlich auch seine sexy Kolleginnen mit den heißen Kurven, die in den knappen roten Badeanzügen einfach nur perfekt verpackt waren.

Kelly Packard, Donna D'Errico, Nancy Valen und Erika Eleniak Foto: 2017 Invision

Jetzt trafen sich einige der ehemaligen Nixen zum Stelldichein in Los Angeles, um schon mal jetzt die Werbetrommel für den neuen "Baywatch"- Film, der rechtzeitig zum Start der Badesaison im Juni in den Kinos anläuft, zu rühren. Und eins wird schnell klar: Die Ex- Rettungsschwimmerinnen scheinen allesamt im Jungbrunnen gebadet zu haben.

Donna D'Errico Foto: 2017 Getty Images

Donna D'Errico als Donna Marco Foto: Hollywood Picture Press/face to face

Donna D'Errico etwa spielte in der Serie von 1996 bis 1998 Donna Marco. Heute ist das Ex- Playmate 49 Jahre alt, scheint aber seit ihrem Serien- Ausstieg um kein Jährchen gealtert zu sein. Ähnlich verhält sich das auch mit ihren Ex- Kolleginnen wie etwa Nancy Valen, die vielen noch als Samantha Thomas in Erinnerung geblieben ist. Heute ist sie 51 und immer noch sexy wie eh und je.

Nancy Valen Foto: 2017 Getty Images

Auch Angelica Bridges (46), die die heiße Rothaarige Taylor Walsh spielte, oder Kelly Packard (42), die als April Giminski die Männer vor den TV- Bildschirmen verzauberte, haben in den letzten Jahren nichts an ihrer Sexyness eingebüßt.

Angelica Bridges Foto: 2017 Getty Images

Angelica Bridges als Taylor Walsh Foto: Peter Clay/face to face

Kelly Packard Foto: 2017 Getty Images

Kelly Packard als April Giminski Foto: Peter Clay/face to face

Einzig und allein Erika Eleniak (47), die als Shauni McClain zur Ursprungsbesetzung von "Baywatch" gehörte, mag es heute eher leger mit Kurzhaarschnitt und Leggings zur Tunika.

Erika Eleniak Foto: 2017 Getty Images

Erika Eleniak als Shauni McClain Foto: Moviestore Collection/face to face

Wer jetzt den pensionierten "Baywatch"- Nixen ein bisschen nachweint, dem sei gesagt: Auch im neuen Rettungsschwimmer- Streifen wird mit sexy Kurven nicht gespart. Beautys wie Kelly Rohrbach, Alexandra Daddario oder Charlotte McKinney werden dafür sorgen, dass der Mythos der heißen Rettungsschwimmerinnen auch weiterhin am Leben bleibt ...

Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach und Ilfenesh Hadera sind die neuen Rettungsschwimmerinnen. Foto: CapFSD/face to face

Kelly Rohrbach am Set von "Baywatch" Foto: Viennareport

Kelly Rohrbach Foto: Viennareport