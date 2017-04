Baumgartner: Tiefschlag gegen Puls- 4- Moderatorin

Der österreichische Unterwäschehersteller Palmers hat am Osterwochenende, wie berichtet , mit einem heftigen Shitstorm in den sozialen Netzwerken zu kämpfen gehabt. Nun meldet sich auch noch der einstige Extremsportler Felix Baumgartner zu Wort - und beleidigt in diesem Zusammenhang prompt Puls- 4-Infochefin und -Moderatorin Corinna Milborn.