Baumann: Bei Swarovski stehen Sterne auf Heirat

Jetzt soll auch privat der Sack zugemacht werden. Die fesche Innsbruckerin will am 7.7.2017 ihren Liebsten, den Immobilienmann Werner Mürz, heiraten.

Victoria Swarovski Foto: Viennareport

"Ein perfektes Datum für sie. 2017 steht im Zeichen der Sonne, was das kommende Jahr für die herzliche Löwin zu einem ganz besonderen macht", sagt VIP- Astrologin Nelly Baumann im "Krone"- Interview. "Der Liebesplanet Venus geht an diesem speziellen Tag eine harmonische Verbindung mit Kommunikationsplanet Merkur ein, was eine wunderbare Konstellation für ein Liebesversprechen ist!"

Das heißt für die fesche Kristallerbin was konkret? "Am Tag ihrer Hochzeit geht die Sonne ein Bündnis mit dem Liebesplaneten Venus in ihrem Geburtshoroskop ein. Diese liebevolle Sonne- Venus- Verbindung zählt zu den schönsten kosmischen Geschenken für so einen besonderen Tag, und zudem streut Neptun in harmonischem Aspekt eine extra Portion Glitzer."