"Batman"- Schauspieler Adam West ist tot

West ist mit 88 Jahren in Los Angeles an Leukämie gestorben, erklärte seine Familie gegenüber dem US- Branchenblatt "Variety". "Unser Vater sah sich selbst immer als 'Der helle Ritter' und wollte einen positiven Einfluss auf das Leben seiner Fans ausüben", hieß es in der Erklärung seiner Familie.

Adam West und Burt Ward verkörperten Batman und Robin von 1966 bis 1968 in 120 Folgen.

Bis heute genießt Wests Darstellung von "Batman" und dessen Alter- Egos Bruce Wayne rund um den Globus Kultstatus. Die "Batman"- Fernsehserie mit West in der Hauptrolle und Burt Ward als Robin an seiner Seite sorgte in den 60ern dafür, dass das Interesse an den Comicbüchern wieder zunahm.

2012 bekam Adam West seinen Stern am Walk of Fame in Hollywood. Foto: AFP

West und Burt Ward verkörperten die Helden von 1966 bis 1968 in 120 Folgen, die auch im heimischen Fernsehen gerne gezeigt wurden. Ein Film ("Batman hält die Welt in Atem") durfte nicht fehlen - die überdrehte Farce beschränkte sich auf Gags und launige Kampfszenen.

Vorbild für das TV-Batmobil war das legendäre Konzeptauto Licoln Futura aus dem Jahr 1955. Foto: AFP

In Erinnerung geblieben dürfte den meisten Fans der Fernsehserie wohl die überdimensionalen Einblendungen (POW! ZONG! WHAM!) bei Prügelszenen mit den Bösewichten. Die lautmalerischen Grafiken sollten der Serie einen comichaften Stil geben.

Unter den zahlreichen Fans des Batmans aus den Comic- Heften wurde diese Interpretation ihres Helden allerdings damals eher kritisch gesehen - die TV- Version hätte die eigentlich düstere Figur des Dunklen Ritters zur poppip- bunten, seichten Unterhaltung verkommen lassen, so der Tenor.