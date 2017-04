Barbara Wussow geht an Bord des ZDF- "Traumschiffs"

Bei der Nachfolgerinnen- Suche war klar, dass die Figur der Chefhostess Beatrice von Ledebur, die Heide Keller so viele Jahre verkörpert und geprägt hat, nicht eins zu eins ersetzt werden sollte. "Für uns lag diese Besetzung fast auf der Hand: Barbara Wussow ist die perfekte Ergänzung der Crew um Sascha Hehn und Nick Wilder", sagt die verantwortliche ZDF- Redakteurin. "Barbara Wussow ist eine großartige Schauspielerin. Wir freuen uns, dass wir sie davon überzeugen konnten, die Rolle der Hanna zu übernehmen."

Und für die 56- jährige Wienerin war sofort klar, dass sie die Rolle übernehmen wird: "Ich freue mich sehr", so Wussow, die gerade in Düsseldorf auf der Bühne steht, am Telefon. "Hoteldirektorin Hanna Liebhold wird viermal im Jahr, zweimal am 'Traumschiff', zweimal in 'Kreuzfahrt ins Glück' ihren Job machen", so Wussow, die zunächst für drei Jahre zugesagt hat. Ob es zwischen ihr und dem "Traumschiff"- Kapitän Sascha Hehn wieder funkt, darf mit Spannung erwartet werden.

Barbara Wussow wurde 1985 in ihrer Rolle als Lernschwester Elke in der ZDF- Erfolgsserie "Die Schwarzwaldklinik" einem Millionenpublikum bekannt. Von "Schlosshotel Orth" bis "SOKO 5113" war sie bereits in zahlreichen Serien zu sehen und spielte in "Rosamunde Pilcher"- Filmen ebenso mit wie in verschiedenen Folgen des "Traumschiffs".

