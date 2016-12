Barbara Palvin: Heißer "Basic Instinct"- Moment

Jeden Tag wartet eine andere Beauty hinter einem Fenster des "Love"- Adventkalenders, um die Fans mit einem sexy Clip zu überraschen. Besonders scharf: Barbara Palvin, die in bester Sharon- Stone- Manier die heiße Verhörszene aus dem Kultstreifen nachstellt. Verführerisch im kurzen weißen Kleidchen mit bis zu den Knien hinauf geschnürten Schuhen sitzt das Model auf einem Sessel und stellt sich den Fragen des Ermittlers, der aus dem Off spricht.

Barbara Palvin stellt die "Basic Instinct"-Szene nach. Foto: Love Magazine

"Wird sie oder wird sie nicht?", fragt man sich. Denn schon vor 14 Jahren sorgte Sharon Stone mit ihrem Beinüberschlag, bei dem sie vermeintlich kein Höschen drunter anhatte, für Schlagzeilen. Und tatsächlich riskiert auch Barbara Palvin am Ende des kurzen Clips einen Intimblitzer!

Sharon Stone in "Basic Instinct" Foto: CapFSD/face to face

Doch nicht nur das Ex- Victoria's- Secret- Model sorgt für heiße Momente im Advent. Auch Emily Ratajkowski rekelt sich in einem Video in einem Body, der mehr preisgibt als verdeckt vor der Kamera - und lässt dabei ihren Busen blitzen. Da kann Weihnachten ja kommen ...