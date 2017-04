Bambi- Pose ist der heißeste Trend auf Instagram

Weil die Pose supersexy aussieht, hat sie in Starmodels wie Bella Hadid oder Elsa Hosk bereits sehr prominente Fans gefunden. Auch Ex- Disney- Kinderstar Bella Thorne hat sie sich bereits angeeignet.

Wer sich Inspirationen holen will, der wird bei Fashionbloggerinnen wie der Stylistin Bridgit Bahl fündig. So zeigt die Pose variantenreich und perfekt vor.

Freilich kommt uns die Pose auch noch von woanders her bekannt vor: Donald- Trump- Beraterin Kellyanne Conway hockte beim Treffen ihres Chefs mit Universitätsprofessoren in der Bambi- Pose am Sofa des Oval Office.

Kellyanne Conway hockt beim Gruppenfoto Trumps mit Uni-Professoren in Bambi-Pose am Sofa. Foto: AFP