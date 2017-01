Ball der Wiener Philharmoniker mit Netrebko & Co.

9000 Rosen in Apricotfarben gehalten, dazu Klänge des berühmtesten Orchesters der Welt - der Ball der Wiener Philharmoniker ist alljährlich eines der Highlights in der fünften Jahreszeit. Wo sonst geben sich Weltstars wie Opern- Diva Anna Netrebko, der große Plácido Domingo und Tenor Juan Diego Flórez gegenseitig die Klinke in die Hand? Genau hier, im Goldenen Saal, der für eine Nacht zum Tanzsaal umfunktioniert wurde.