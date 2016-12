Baldwin lässt es in pinken Overknees krachen

Für Tag 21 des "LOVE Magazine Advent Calendar" präsentierte sich die Tochter von Stephen Baldwin und Nichte von Alec Baldwin in einem New Yorker Hotelzimmer in schwarzer Unterwäsche und extravaganten Posen.

Während die 20- Jährige zu lauter Musik auf einem Sofa tanzt und sich rekelt, kommen ihre langen Beine in einem Paar knallpink glänzender Overkneestiefeln optimal zur Geltung …

