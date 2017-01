Baldessarini lud zu "dufter" Party

Seinen ersten Duft präsentierte Modezar Werner Baldessarini 2002 in Kitzbühel. Er blieb der Region treu: In Going beim Stanglwirt stellte der letzte große Party- Gastgeber der deutschen Modeszene seinen neuen Männerduft namens "Cool Force" vor. Der in einer Flasche von gigantischen Ausmaßen am Fuße des Wilden Kaisers zur Schau gestellt wurde.