Babyfotos veröffentlicht: Clooney ist stinksauer

In einem Statement gegenüber "E! News" machte George Clooney nun seinem Ärger Luft: "In den letzten Wochen sind Fotografen des 'Voici'- Magazins über unseren Zaun gesprungen, auf unseren Baum geklettert und haben illegal Fotos unserer Babys in unserem Zuhause geschossen. Versteht mich nicht falsch - die Fotografen, die Agentur und das Magazin werden mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt."

George Clooney und seine Amal am Comer-See

Der Grund, warum er gegen das Promi- Heft und die Fotografen gerichtlich vorgehen würde, sei leicht erklärt, so der Schauspieler weiter: "Die Sicherheit unserer Kinder verlangt das."

George Clooney und seine Amal

Auf eine Anfrage von "E! News" äußerte sich ein Sprecher von "Voici" wie folgt, berichtet "Bang Showbiz": "George und Amal Clooney waren in den letzten Jahren Personen des öffentlichen Interesses. [...] Die Geburt ihrer Zwillinge, Ella und Alexander, wurde auch oft von ihnen und ihren Familien kommentiert. Die Bilder, die am Freitag in 'Voici' veröffentlicht wurden, waren eine Antwort auf öffentliches Interesse. Die Leute lieben George Clooney und verfolgen sein Leben seit Jahren. Diese Bilder bringen Herrn Clooney, seine Frau oder seine Kinder nicht in Gefahr."