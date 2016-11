Austro- Engerl Nadine Leopold ohne BH und Höschen

Auf ihre Instagram- Seite lud Nadine Leopold ein sexy Foto hoch, auf dem sie sich splitternackt auf einem Himmelbett rekelt. Geknipst hat den heißen Schnappschuss Fotograf Dove Shore, der auf seiner Seite noch mehr pikante Pics der feschen Kärntnerin parat hat.

Bei der Victoria's- Secret- Show, die am Mittwochabend in Paris stattfinden wird, ist Leopold leider nicht dabei. Für den Wäschehersteller stand die 22- Jährige in den letzten Jahren immer wieder vor der Kamera.

Nadine Leopold zeigt erotische Wäsche für den Valentinstag. Foto: Viennareport

"Ich kann nicht immer süß und sexy sein"

Ihre Flügerl an den Haken gehängt hat übrigens Jessica Hart, die 2012 und 2013 über den wohl begehrtesten Laufsteg vieler Models schwebte. Ihrer Arbeit als Model- Engel weint die 30- Jährige allerdings keine Träne nach, wie sie im Interivew mit "Hello! Fashion Monthly" verriet.

"Diese Victoria's- Secret- Mädchen geben die ganze Zeit Vollgas und ich tu das nicht. Ich mache einfach gerne mein Ding und gehe dann nach Hause. Ich habe Schwierigkeiten damit, die ganze Zeit alles zu geben und süß und sexy zu sein."