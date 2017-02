Ausgeplaudert! So verloren die Stars ihre Unschuld

Auch wenn die Promis gerne mit ihren Sexvorlieben und Schlafzimmergeheimnissen prahlen: Das erste Mal lief bei den meisten dann doch genauso ab wie bei jedem anderen - na ja, meistens jedenfalls. Angelina Jolie etwa verlor mit 14 Jahren ihre Jungfräulichkeit an ihren damaligen Freund, wie sie in einem Interview verriet. "Ich wollte mich ihm danach noch näher fühlen, nahm ein Messer und schnitt ihn. Er schnitt mich zurück", plauderte sie über ihre wilde Jugend aus.

Angelina Jolie Foto: CapFSD/face to face

Auch Johnny Depp lebte seinen Rock- 'n'- Roll- Lifestyle schon in jungen Jahren voll aus. Sein erstes Mal erlebte der "Fluch der Karibik"- Star mit zarten 13 Jahren - mit einem Groupie seiner damaligen Band The Flame. Wie es sich für einen Rocker gehört, schliefen die beiden im Tourbus miteinander.

Johnny Depp Foto: APA/EPA/HANNAH MCKAY

"Ich war wahrscheinlich zu jung"

In der Kultiserie "Game of Thrones" erlebt sein Charakter Jon Snow den ersten Sex in einer Höhle mit Wildlingsfrau Ygritte, gespielt von seiner Lebensgefährtin Rose Leslie. Im wahren Leben sei es weniger aufregend gewesen, verriet Kit Harington unlängst dem "Elle"- Magazin. "Es war weniger seltsam als in einer Höhle. Es war ein typisches Teenagerding, auf einer Party. Aber ich war wahrscheinlich viel zu jung", erzählte der 30- Jährige.

Foto: MediaPunch/face to face

Auch Kim Kardashians Schwester Khloe hatte es reichlich eilig und verlor mit zarten 14 Jahren ihre Unschuld. Den Frühstart, in den sie sich von einem vier Jahre älteren Kerl treiben ließ, bereut sie heute, wie sie zugibt: "Lasst euch von niemandem unter Druck setzen, das ist es nicht wert!", so die 32- Jährige. Sie habe sich danach "ekelhaft" gefühlt.

Khloe Kardashian Foto: Protein World

Und wie war das noch mal mit Britney Spears' Jungfräulichkeit, die sich der einstige Teeniestar zwecks Sauberimages bis zur Ehe aufbehalten wollte? Die verlor die Sängerin in Wahrheit bereits mit 15 an einen Footballspieler ihrer Schule in Kentwood, Louisiana.

Britney Spears Foto: Viennareport

Ganz schön ungemütlich!

Bei Katy Perry ging's recht ungemütlich zu. Sie war 16, als sie auf dem Vordersitz eines Volvos entjungfert wurde. Wenigstens die Musik war nach dem Geschmack der Sängerin: "Dabei hörten wir das Album 'Grace' von Jeff Buckley, ich liebe die Platte so sehr", erinnert sich die 32- Jährige.

Katy Perry Foto: AP

Auch "Lost"- Star Matthew Fox hatte es bei seinem ersten Mal alles andere als bequem. Mit zwölf Jahren hatte er am Ufer eines Flusses, wo gerade ein Rodeo- Fest stattfand, sein erstes sexuelles Erlebnis. "Es war schrecklich und unangenehm - zwei Kids, die auf dem Boden liegen und ihre Hosen runterziehen", so der Schauspieler rückblickend.

Matthew Fox Foto: Kevin Winter/Getty Images/AFP

Paris Hilton trieb's zum ersten Mal mit Tori Spellings Bruder Randy wild. Damals war sie 17 und verriet, dass sie "es" in einem Hotel in Palm Springs machten.

Paris Hilton Foto: Viennareport

Bei Fergie war mit 18 die Unschuld futsch - was der Sängerin offensichtlich ganz schön viel abverlangte. "Ich war eine sehr sexuelle Person, musste mich immer zurückhalten", so die Ehefrau von Josh Duhamel.

Foto: instagram.com/fergie, AP

Aufsparer und Spätzünder

Etwas mehr Zeit mit dem ersten Sex ließ sich hingegen Brooke Shields. Der Star aus "Die blaue Lagune" wurde mit 22 Jahren von "Superman" Dean Cain entjungfert. "Danach war ich so überwältigt, dass ich aus dem Bett sprang und nackt über den Flur lief", so Shields.

Brooke Shields Foto: Viennareport

Ebenfalls 22 war Kevin Jonas beim ersten Mal. Seine Jungfräulichkeit sparte er sich bis zur Hochzeit mit seiner Frau Danielle auf. Begeistert war er nach der Hochzeitsnacht allerdings nicht, wie er verriet: "Nachdem wir es taten, dachte ich: Das war's?"

Kevin Jonas Foto: Ben Gabbe/Getty Images for TopSpin/AFP

Bis zur Ehe aufgespart hat sich auch Lisa Kudrow. Sie war sogar schon 32, als sie das erste Mal mit ihrem Ehemann Michel Stern Sex hatte.

Foto: AP

Adriana Lima war 27, als sie zum ersten Mal mit ihrem Ehemann Marko Jaric schlief, ...

Adriana Lima Foto: Viennareport

... Jessica Simpson hüpfte mit 22 Jahren erstmals mit Nick Lachey in die Federn.

Jessica Simpson Foto: Viennareport