Aufregung um Hitler- Talk mit "Miss Earth Austria"

Beim "Miss Earth"- Kontest, der in diesem Jahr auf den Philippinen ausgetragen wird, trafen dieser Tage Imelda Schweighart und Kimberly Budinsky aufeinander. Die "Miss Earth Philippinen" drehte daraufhin einen kurzen Clip für ihre Facebook- Seite - und stellte unserer "Miss Earth Austria" eine durchaus unangenehme Frage.

"Ist Hitler wirklich aus Österreich?", wollte sie von der Wienerin wissen. Die reagierte überrascht, meinte: "Okay, das ist eine ganz schlechte Frage - wir reden nämlich normalerweise nicht über Hilter. Aber ja, er ist es." Schweighart erklärte daraufhin, warum sie der Diktator so interessiere: "Weißt du, unser Präsident macht all die Dinge, die Hitler gemacht hat, jetzt auf den Philippinen."

"Kleiner Scherz"

Kurze Zeit später löschte die "Miss Earth"- Kandidatin den Clip allerdings wieder - und entschuldigte sich öffentlich für ihre Worte. Sie unterstütze natürlich Duterte, habe sich nur gefreut, als halbe Österreicherin eine Fast- Landsmännin zu treffen, so die Erklärung. "Ich wurde mein ganzes Leben als 'Hitler' bezeichnet, dabei wussten die meisten nicht, dass Hitler gar kein Deutscher war. Hitler war ein Österreicher. Als ich meine Mitstreiterin sah, habe ich vor Aufregung einen kleinen Scherz gemacht."

Sie entschuldige sich bei allen Filipinos und Duterte- Anhängern, die diesen Witz falsch verstanden haben könnten. Auch wenn sie gesagt habe, ihr Präsident sei wie Hitler, dann habe sie gemeint, dass er "für die Guten sei".

Kimberly Budinsky erklärte, sie könne die Aufregung nicht ganz nachvollziehen. "Ich habe nicht verstanden, warum das so eine große Sache ist. Wie ich schon gesagt habe, ist das etwas, über dass wir nicht wirklich reden wollen, weil es in Österreich immer noch ein großes Ding ist. Aber das ist es nicht in jedem Teil der Welt." Sie sei ihrer philippinischen Kollegin deshalb auch nicht böse über die Frage: "Es ist alles fein und gut. Wir haben eine großartige Beziehung."

Vor wenigen Wochen sorgte Rodrigo Duterte für Schlagzeilen, weil er sich selbst mit Hilter verglich . "Hitler hat drei Millionen Juden massakriert. Jetzt gibt es hier drei Millionen Drogensüchtige. Ich wäre froh, könnte ich sie niederschlachten."