Auch die Promis sind echte Pasta- Liebhaber

Trotz ihrer Modelmaße ist Chrissy Teigen keine Kostverächterin. Die schöne Ehefrau von Sänger John Legend liebt es, in der Küche allerlei Köstlichkeiten zuzubreiten. Ihre XXL- Portion Spaghetti genießt die 31- jährige Schönheit aber vorzugsweise im Bett - und das nackt. Da wird ihr Ehemann wohl noch zu einer süßen Nachspeise kommen ...

Chrissy Teigen gönnt sich ihre Portion Spaghetti im Bett - und das natürlich nackt. Foto: Viennareport

Auf den Spuren von Susi und Strolch befinden sich hingegen Robbie Williams und seine Ayda Field. Respekt! Das Spaghetti- Liebes- Schlürfen gelingt dem Musiker und seiner schönen Ehefrau schon fast so perfekt wie dem tierischen Liebespaar im Disney- Klassiker.

Fast so schön wie bei Susi und Strolch: Robbie Williams und seine Ayda beim Spaghetti-Schlürfen Foto: Viennareport

Als Wahl- Italienerin mag Michelle Hunziker auf Pasta und Pizza natürlich nicht verzichten. Warum sie trotz der vielen Leckereien, die ihre Heimat zu bieten hat, so schlank ist? Sechs Tage achte ich aufs Essen und am siebten Tag sündige ich", verriet sie einmal in einem Interview.

Michelle Hunziker kann als Wahl-Italienerin auf Pasta und Pizza freilich nicht verzichten. Foto: Viennareport

Ob sich auch Emily Ratajkowski an diesen Diät- Tipp hält? Bei Pasta stellt die britische Schönheit jedenfalls fest: "Komm ja nicht zwischen mich und meine Spaghetti!" Da hat wohl jemand ordentlich Hunger.

Keine Angst vor Kohlenhydraten hat auch Emily Ratajkowski. Foto: Viennareport

Bösen Magergerüchten musste sich Barbara Meier kürzlich stellen. "Ich mache zwar immer fleißig Sport, aber mein Gewicht ist eigentlich immer das gleiche", verteidigte sie ihren schlanken Körper. Den Beweis liefert die Ex- "Germany's next Topmodel"- Gewinnerin auch auf Instagram - wo sie gerne mal ein Foto postet, das sie beim genüsslichen Verspeisen einer Portion italienischer Pasta zeigt.

Barbara Meier kann bei echter italienischer Pasta auch nicht widerstehen. Foto: Viennareport

Bei einem Glas Rotwein und einer ordentlichen Portion Spaghetti kann auch nicht Nein sagen. Es geht halt auch in Hollywood nichts über den italienischen Genuss, um einen stressigen Arbeitstag abzuschließen.

Bei einem Glas Rotwein und einer Portion Spaghetti vergisst Eva Longoria mal die Kalorienzählerei. Foto: Viennareport

Bei Model Karolina Kurkova kommen Nudeln auch immer wieder mal auf den Tisch. Die Beauty steht nämlich gern selbst hinterm Herd und kredenzt ihre selbstgekochten Spaghetti dann ihrer Familie. Söhnchen Tobin schmeckt's ganz offensichtlich ausgezeichnet!

Bei Karolina Kurkova gibt's daheim auch mal italienische Pasta. Foto: Viennareport

Ihrem Sohn Tobin scheint's zu schmecken! Foto: Viennareport

Nicht aus dem Packerl, sondern selbstgemacht sind die Spaghetti, die es bei Carly Rae Jepsen gibt. Gemeinsam mit ihrer Schwester rockt die Sängerin nämlich immer wieder mal die Küche. Das Foto beweist: Die Pasta der 31- Jährigen kann es mit der vom Lieblingsitaliener ohne Weiteres aufnehmen.

Hausgemachte Pasta gibt's bei Carly Rae Jepsen und ihrer Schwester. Foto: Viennareport

Die Angst vor der Figur wird für die Models Bella Hadid, Coco Rocha und Hailey Clauson auch schnell zur Nebensache, wenn es eine köstliche Portion Pasta serviert wird. Wobei Letztere zugegeben noch etwas zaghaft zur Sache geht ...

Selbst Models lieben Pasta - wie Bella Hadid beweist. Foto: Viennareport

Während Coco Rocha gestylt wird, stärkt sich das Model mit Spaghetti. Foto: Viennareport

Hailey Clauson langt bei ihrer Pasta-Ration noch etwas zaghaft zu. Foto: Viennareport

Ganz anders als bei dem "Sports Illustrated" ist das dann schon bei Hollywood- Feschak Hugh Jackman. Der kann von delikater Pasta einfach nicht genug bekommen. Ob der "Wolverine"- Darsteller aber die ganze Schüssel allein verputzt hat, wagen wir zu bezweifeln ...

Ob Hugh Jackman diese Portion ganz alleine verdrückt hat? Foto: Viennareport

Und warum Spaghetti das schlechteste Essen ist, das man sich bei einem romantischen Date aussuchen kann, das bewiesen Dakota Fanning und Jimmy Fallon im letzten Herbst in der Show des US- Komikers.

Jimmy Fallon lud Dakota Fanning zum Spaghetti-Wettessen in seine Show. Foto: Viennareport