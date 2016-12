Auch die Promis backen gerne zuckersüße Kekserl

Zur Weihnachtszeit werden selbst die sonst so auf die Figur bedachten Promis zu echten Naschkatzen. Da wird gebacken, glasiert, Creme aufgespritzt, verziert - und natürlich auch selbst gekostet. Von hausgemachten Kekserln über bunt dekorierte Cupcakes, von traditionellen Weihnachtskuchen bis hin zur Megatorte: In Sachen Weihnachtsleckereien lassen sich die Promis nicht so schnell lumpen. Karlie Kloss kann davon ein Liedchen singen. "Etwa zwei Wochen vor Weihnachten stehen meine Mama und ich einen ganzen Tag in der Küche und backen Leckereien für Freunde und Familie", verriet sie unlängst in einem Interview.

Karlie Kloss backt am liebsten mit ihrer Mama. Foto: Viennareport

Und auch beim Vernaschen der süßen Köstlichkeiten ist das Model vorn dabei. Ob da bis Weihnachten noch was übrig geblieben ist?

Naschen tut sie dann aber doch allein. Foto: Viennareport

Bei Model- Kollegin Alessandra Ambrosio stehen in der Weihnachtszeit hingegen bunt verzierte Cupcakes auf dem Programm. Kein Wunder, dass ihren Kindern angesichts dieser picksüßen Leckereien schon die Vorfreude ins Gesicht geschrieben steht.

Alessandra Ambrosios Kinder können es nicht erwarten, bis sie diese Cupcakes vernaschen dürfen. Foto: Viennareport

Schauspielerin Bella Thorne steht ebenfalls selbst hinterm Backofen - und nimmt die Sache mit dem Keksebacken auch sehr ernst. Bei ihr darf nur in die Küche, wer auch eine Weihnachtsmannmütze auf den Kopf trägt. Zum Glück sind ihre Freundinnen über diese Kleiderordnung bestens informiert ...

Bella Thorne backt ihre Kekserl nur mit Weihnachtsmann-Mütze. Foto: Viennareport

Ob Model- Engel Josephine Skriver ihre Naschereien auch selbst gebacken oder sich zu Weihnachten nur über die Keksdose ihrer Mama hergemacht hat? Ach, eigentlich egal. Aber eines weiß die Dänin: Am besten schmeckt Selbstgemachtes mit einem Glas Milch.

Auch Josephine Skriver nascht ihr Backwerk stilecht im Weihnachtsoutfit. Foto: Viennareport

Kleine Kunstwerke kreiert Nicky Hilton alljährlich zu Weihnachten. Und heuer hat sich die Schwester von Paris Hilton sicherlich noch viel mehr Mühe gegeben. Immerhin ist es das erste Weihnachten für Töchterl Lily Grace.

Nicky Hilton nascht statt Keksen lieber Cupcakes. Foto: Viennareport

Ganz traditionell geht es hingegen bei Geri Horner zu Weihnachten zu. Jedenfalls, was die süße Überraschung am Heiligen Abend betrifft. Da kommt jedes Jahr ein Viktorianischer Weihnachtskuchen ins Rohr - und anschließend in den Magen.

Geri Horner macht vor Weihnachten immer den Viktorianischen Weihnachtskuchen. Foto: Viennareport

Ohne Fleiß kein Keks - das ist das Motto bei Hilaria Baldwin in der Weihnachtszeit. Die schöne Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin nützt einfach die Zeit, die die süßen Leckereien im Backofen brauchen, für ein paar Yoga- Übungen. Dann passt auch nach Weihnachten noch das sexy Silvesteroutfit.

Ohne Fleiß keine Kekse, denkt sich Hilaria Baldwin wohl. Foto: Viennareport

Nicht ganz so streng sieht das Kat Dennings. Im Advent darf da schon mal genascht werden, denkt sich die Schauspielerin und langt vorm Kamin ordentlich zu.

Zur besinnlichen Weihnachtszeit gehört auch für Kat Dennigs ein Keks dazu. Foto: Viennareport

Kaum zu glauben, aber zu Weihnachten werden sogar Supermodels schwach. Bei Keksen kann selbst Bella Hadid nicht Nein sagen. Aber bei diesen Traumkurven darf man schon mal zulangen ...

Ja, auch Supermodels werden im Advent mal schwach. Foto: Viennareport

Anstatt sich mit vielen kleinen Keksen zu plagen, hat Matthew McConaugheys fesche Ehefrau Camila Alves einfach einen XXL- Lebkuchenmann gebacken. Beim Verzieren hat sie sich dafür umso mehr Mühe gegeben.

Camila Alves zeigt stolz ihren XXL-Lebkuchenmann. Foto: Viennareport

Auch bei Brooklyn Beckhams Ex Chloe Grace Moretz kommt zu Weihnachten am liebsten Selbstgemachtes auf den Tisch. Warum sie dennoch ein bisschen z'wider dreinschaut? Wir wissen es nicht ...

Auch Chloe Grace Moretz nascht im Advent am liebsten Kekserl. Foto: Viennareport

Ein wahres Kunstwerk ist die Weihnachtstorte von Tamara Ecclestone. Vom Schnee bis hin zum Weihnachtsmann und Rudolph, dem Rentier, ist auf dem Kuchen der Britin einfach alles zu finden. Fast zu schade zum Anschneiden!

Tamara Ecclestones Weihnachtskuchen ist ein kleines Kunstwerk. Foto: Viennareport

Ein bisschen hatschert, dafür sicherlich mit viel Liebe gemacht sind Rachel Zoes Weihnachtskekse. Ihre Söhne werden da mit Sicherheit gerne zugegriffen haben.

Eindeutig selbstgemacht sind Rachel Zoes Kekse. Foto: Viennareport

Der perfekte Mann für die Weihnachtsbäckerei ist im Hause von Gisele Bündchen eindeutig Ehemann Tom Brady. So gespannt, wie die Kids in die Schüssel schauen, können sie es sicherlich nicht erwarten, bis sie die Kekserl vernaschen dürfen.

Bei Gisele Bündchen ist Tom Brady der Mann für die Weihnachtsbäckerei. Foto: Viennareport

Übrigens: Tom Brady ist nicht der einzige gestandene Kerl, der zu Weihnachten gern den Schneebesen schwingt. Auch bei Justin Timberlake und Jessica Biel packt der Hausherr selbst an, wenn die Weihnachtsbäckerei auf den Tisch kommen soll.

Wer hätt's gedacht: Auch Justin Timberlake schwingt daheim den Schneebesen. Foto: Viennareport

Bei Brooke Burke- Charvet wird sogar das Frühstück auf die Weihnachtszeit angepasst. Da gibt's statt Müsli und Obst einfach mal eine Weihnachtsmannwaffel mit gaaaaanz viel Nutella und Schlag. Mampf!

Brooke Burke-Charvet kreiert zu Weihnachten am liebsten Nikolo-Waffeln. Foto: Viennareport