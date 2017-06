ATV- Starlet Tara brutal misshandelt

ATV- Realitystar Tara ist offenbar schwer misshandelt worden. Das ehemalige "Saturday Night Fever"- Partygirl hat am Donnerstag auf Instagram ein mittlerweile gelöschtes Foto publik gemacht, auf dem sie mit roten Malen am Hals und einem blau geschlagenen Auge zu sehen war. Dazu klagte sie an: "Nur eine Sache, die der Psychopath mir angetan hat." Sie mache dies nun öffentlich, damit er aufhöre.